Stella a zero, Napoli scatenato: scatta l’asta

Il calciomercato estivo può vedere il Napoli come grande protagonista: De Laurentiis punta il colpaccio a zero, è corsa a cinque

Mancano ancora diverse settimane ma le società di tutta Europa sono già pronte a darsi da fare in vista della sessione estiva di calciomercato.

Tra queste vi è certamente il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, sempre più vicino alla conquista del terzo scudetto della storia azzurra, vuole continuare a stupire. La squadra di Luciano Spalletti ha mostrato margini di crescita importanti e, con l’innesto di pedine di valore, il percorso di questo Napoli potrebbe continuare a stupire la concorrenza. Ecco perchè il taccuino di Cristiano Giuntoli inizia già a farsi rovente, con diversi profili attenzionati per puntellare una rosa già forte e che in Italia non ha avuto concorrenti. In tal senso, la società partenopea è pronta a lanciare la sfida al Milan, ma non solo, per la firma a parametro zero di uno dei talenti che sta facendo più gola ai top club europei. A parlare su Twitter il noto giornalista turco Ekrem Konur che, di fatto, ha annunciato l’inserimento del Napoli nella corsa al centrocampista che nei mesi scorsi è stato accostato anche al Real Madrid.

Colpaccio gratis, l’annuncio: “C’è anche il Napoli”

Si tratta di Houssem Aouar, prodigio di proprietà del Lione che vedrà esaurire il suo contratto con la società di Aulas il prossimo 30 giugno.

E l’ipotesi rinnovo, ventilata in maniera neanche troppo convincente, è stata ormai definitivamente accantonata. L’annuncio di Konur arriva come un fulmine a ciel sereno, tracciando quella che potrebbe essere una grande occasione per la mediana di Spalletti.“La corsa per ingaggiare il centrocampista del Lione e della Francia Houssem Aouar si è intensificata, con il Napoli che si è unito a Milan, Roma, Eintracht Francoforte e Real Betis nell’interesse per il 24enne”. Gli azzurri restano quindi alla finestra: Maldini e Tiago Pinto sono avvisati.