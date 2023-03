“Una sola differenza”: Kean-Balotelli, si scatena il caos

Brutta sconfitta per la Juventus, che perde la sfida dell’Olimpico contro la Roma per 1-0. Tra i più bersagliati c’è Moise Kean, espulso per calcio rifilato a Mancini.

Sconfitta pesantissima per la Juventus, che cade all’Olimpico contro la Roma per 1-0 grazie alla rete realizzata da Gianluca Mancini nella ripresa.

La vecchia signora ha dovuto fare i conti anche con la sfortuna, visti i tre legni colpiti nell’arco dei novanta minuti. A far discutere sui social i tifosi bianconeri, però, è Moise Kean, espulso dopo circa trenta secondi dall’ingresso in campo per un calcio rifilato al difensore giallorosso Gianluca Mancini. Il calciatore, infatti, dopo essere stato trattenuto ha perso le staffe, lasciando la squadra in inferiorità numerica per tutti e sette i minuti di recupero. I tifosi, per questo motivo, si sono scagliati contro il classe 2000.

Moise kean sotto accusa: “Come Balotelli”

Come detto, la sconfitta rimediata ieri sul campo della Roma, può rivelarsi decisiva per la Juventus in vista di un piazzamento alla prossima Champions League.

Uno dei più criticati dai tifosi bianconeri è Moise Kean, che ha abbandonato il campo dopo circa trenta secondi dal suo ingresso. L’ex PSG, infatti, è stato espulso dal direttore di gara per un calcio rifilato a Gianluca Mancini dopo una trattenuta da parte del difensore giallorosso. I sostenitori bianconeri, infatti, hanno espresso tutto il proprio disappunto sui social, paragonando il classe 2000 a Mario Balotelli, ex attaccante dell’Inter. Al momento del rosso mancavano poco più di sette minuti al termine della partita e, per i tifosi della vecchia signora, con un altro attaccante in campo la squadra avrebbe potuto creare più pericoli nel finale. Ora stara a Kean far cambiare idea ai supporter bianconeri a suon di gol e ottime prestazioni, in modo da lasciarsi questo brutto episodio alle spalle.

L’unica differenza tra #Kean e #Balotelli è che almeno Balotelli a volte era un fenomeno.. — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) March 5, 2023

#Kean

e#Balotelli

Entrambi in tendenza !

Cosa mai potrebbe

accomunarli ?? — Diego Raimondi (@DiegoRaimondi11) March 6, 2023

Da uno che ha come idolo #Balotelli,non mi aspetto nulla#Kean — Francesco Montesanto 🇺🇦 (@framontesanto84) March 6, 2023