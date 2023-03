Offerto un vecchio pallino all’Inter: le condizioni per il suo arrivo

All’Inter di Simone Inzaghi potrebbe essere offerto il profilo di Lucas Moura, esterno in scadenza di contratto con il Tottenham: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta di Bologna in casa della squadra di Thiago Motta, è ripartita nel campionato italiano di Serie A con la vittoria a San Siro ai danni del Lecce di Marco Baroni.

I nerazzurri, che hanno giocato dopo i risultati di Milan e Lazio e prima di quelli di Roma e Juventus, hanno chiuso la pratica senza particolari problemi grazie alle reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez, sempre più centrale nel progetto tecnico della Beneamata e ormai idolo assoluto anche del pubblico di fede interista. L’attaccante argentino è forse uno dei giocatori davvero incedibili in casa nerazzurra anche se, nel caso dovesse arrivare una super offerta nella prossima estate di calciomercato, potrebbe esserci un colpo di scena anche in questo caso. In entrata invece, attenzione a quello che potrebbe essere il futuro di Lucas Moura, vecchio pallino dell’Inter sin dai tempi del San Paolo, al momento in scadenza di contratto con la maglia del Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, proposto Lucas Moura: la situazione

Lucas Moura, sin da quando era giovanissimo con la maglia del San Paolo, è stato attenzionato con particolare interesse da parte degli osservatori del Milan. Poi il calciatore brasiliano ha intrapreso un altro percorso, ma ora le strade potrebbero incrociarsi nuovamente, in un momento molto delicato della carriera del giocatore verdeoro.

In questa stagione, Lucas Moura ha collezionato appena 10 gettoni in Premier League e 3 in Champions League ed ora è in scadenza con il Tottenham e potrebbe davvero essere un’occasione per la squadra di Marotta. I nodi però sono due: il primo è dato dall’elevato ingaggio di Lucas Moura, mentre il secondo, ancora più grande, sarebbe dato dalla volontà dell’ex PSG che potrebbe anche decidere di tornare a giocare nel suo San Paolo, in Brasile.