‘Follia’ Kean, bomber low cost: l’attaccante che era stato offerto all’Inter

La Juventus è andata ko a Roma nell’ultima gara giocata in campionato. A rubare la scena in una quarantina di secondi ci ha pensato anche Moise Kean con un’espulsione lampo. I bianconeri potrebbero cercare altri attaccanti di scorta

Bastano circa 40 secondi a Moise Kean per entrare dal lato sbagliato della storia di Roma-Juventus, sfida che si è giocata domenica sera e che ha visto trionfare i giallorossi di Mourinho con un gol di Mancini. Lo stesso difensore è stato poi co protagonista dell’espulsione dell’attaccante bianconero, mandato negli spogliatoi per un fallo di reazione.

Un gesto ingenuo e che non ha per niente gradito Allegri, il quale nel post partita a ‘Sky’ ha ammesso: “Ha sbagliato, ha chiesto scusa ma ha messo in difficoltà la squadra. Quando si entra si può determinare: ha avuto una reazione sbagliata. Prenderà una grossa multa, ognuno di noi ha delle responsabilità”. Un’ingenuità da non commettere per Kean a cui era stato riservato solo lo scampolo conclusivo di gara. Complessivamente l’attaccante italiano è una sorta di bomber di scorta nelle gerarchie di Allegri ed è a quota 7 gol totali tra coppe e campionato. Potrebbe però non bastare per convincere ancora la dirigenza a puntare esclusivamente su di lui tra le alternative nel reparto.

Calciomercato Juventus, Morelos attaccante in più: ‘el Bufalo’ che era stato accostato all’Inter

Non è da escludere che la Juventus possa anche guardarsi intorno a caccia di alternative a buon mercato tra gli attaccanti di scorta.

Un nome che potrebbe stuzzicare, già in ottica Serie A, è quello di Alfredo Morelos, centravanti dei Rangers Glasgow che va in doppia cifra costante da diversi anni in Scozia. Il ‘Bufalo’ colombiano ha il contratto in scadenza a giugno, e senza rinnovo a costo zero potrebbe rappresentare un prototipo ideale. Peraltro nei mesi scorsi non è passato inosservato anche sul tavolo della dirigenza dell’Inter al quale era stato offerto tramite l’agente di Lautaro Martinez che è lo stesso.