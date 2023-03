Il ribaltone stravolge tutto: Tuchel-Lukaku, colpo di scena

Prossimamente in Serie A potrebbe concretizzarsi un sorprendente ribaltone, che vedrebbe coinvolti direttamente Thomas Tuchel e Romelu Lukaku

Ieri abbiamo appreso gli ultimi verdetti della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Un altro turno, dunque, si è concluso, con diversi risultati assai significativi. Dalla vittoria della Lazio contro il Napoli capolista al successo della Roma ai danni della Juventus, passando per il nuovo ko subito dal Milan per mano della Fiorentina.

Missione compiuta, invece, per l’Inter targata Simone Inzaghi, che è riuscita a rialzarsi immediatamente dopo la nuova sconfitta col Bologna. A farne le spese sono stati Marco Baroni e il suo Lecce: la compagine giallorossa ha dovuto alzare bandiera bianca, messa al tappeto dalle reti a firma Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Durante la ripresa del match, al minuto 71, il tecnico piacentino ha concesso un po’ di spazio a Romelu Lukaku, inserendolo al posto del ‘Toro’. Big Rom ha mostrato segnali importanti di ripresa nell’ultimo periodo, come evidenziato sia da Inzaghi che dalla dirigenza nerazzurra. Basti pensare alla marcatura decisiva nella sfida al Porto, valida per gli ottavi di finale di Champions League. L’imponente stazza fisica del classe ’93, inevitabilmente, allunga i tempi di recupero, con l’ex Manchester United che deve ancora ritrovare la sua forma migliore. La strada intrapresa, però, pare essere quella giusta. Ma da qui a considerare per certa la permanenza di Lukaku in quel di Milano ce ne passa.

Tuchel per il dopo Inzaghi: così Lukaku lascia l’Inter

Il Chelsea spera, ovviamente, che la ‘Beneamata’ si convinca a trattenere il centravanti. L’Inter, dal canto suo, riflette, conscia delle tante difficoltà riscontrate dal belga negli ultimi mesi. Il futuro del calciatore, inoltre, potrebbe legarsi a quello della panchina nerazzurra.

Se Inzaghi dovesse dire addio al club milanese – scenario da tenere in pieni allo stato attuale delle cose -, la società meneghina potrebbe provare ad affidare l’incarico di allenatore a Thomas Tuchel, accostato anche alla Juventus per l’eventuale post Allegri. L’approdo del tecnico tedesco ad Appiano Gentile renderebbe praticamente certa la partenza di Lukaku, il quale aveva deciso di lasciare il Chelsea proprio per la differenza di vedute con Tuchel. I due non hanno un bel rapporto e coesistere sarebbe un compito davvero complicato. Forse troppo.