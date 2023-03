Indennizzo e rinforzo dal Barcellona, Inter e Milan ci pensano

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione ancora tutta da disputare.

Nonostante la stagione attuale si appresta ad entrare nella sua fase più calda, ci sono società che sembrano già programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra le più attive in questo senso troviamo Inter e Milan, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Il reparto dove le due milanesi intendono intervenire è la difesa, che necessita di ritocchi importanti. L’Inter, infatti, vedrà andare via Skriniar, uno dei perni della retroguardia degli ultimi anni. A tal proposito, le due società sembrano avere già individuato il giusto profilo per aggiungere maggiore esperienza al reparto arretrato.

Umtiti torna a brillare: Inter e Milan ci pensano

Come detto, Milan e Inter stanno già pensando a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda la difesa.

Il profilo individuato dalle due big del nostro campionato è Samuel Umtiti, francese classe 1993 del Barcellona e oggi in prestito al Lecce. Il calciatore, dopo un periodo non molto felice vissuto negli ultimi anni, sembra finalmente essersi ritrovato a suon di prestazioni importanti. La grande stagione disputata, infatti, ha portato Inter e Milan a mettergli gli occhi addosso, tanto che in estate potrebbero bussare alla porta degli spagnoli per capire la fattibilità dell’operazione. Il Barcellona, anche per liberarsi di un ingaggio importante, sembra disposto a cederlo a titolo definitivo, e questo potrebbe risultare decisivo per il buon esito della trattativa. Proprio per quanto riguarda l’ingaggio, una permanenza a Lecce è molto complicata, nonostante il club giallorosso lo terrebbe molto volentieri. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Samuel Umtiti che sembra essersi finalmente ritrovato. Inter e Milan ci pensano, pronte a piazzare il colpo in caso di apertura da parte della società spagnola.