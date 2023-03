Post Leao 🔥, il Milan pesca in Serie A 👀

La dirigenza del Milan al lavoro per l’eventuale post Leao: nome a sorpresa dalla Serie A. Tutti i dettagli

È vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. Domani sera, a Londra, i rossoneri si giocheranno l’accesso ai quarti di finale.

Si riparte dall’1-0 dell’andata e dal gol decisivo di Brahim Diaz. La sfida col Tottenham indirizzerà inevitabilmente la stagione dei campioni d’Italia in carica, che non sono riusciti a confermarsi in campionato. Dal campo al mercato, tiene sempre banco anche la situazione legata al futuro di Leao. Il rinnovo continua a non arrivare, nonostante l’ottimismo delle parti, e Maldini e Massara sono costretti a guardarsi già intorno in caso di separazione con la stella portoghese. Un possibile nome a sorpresa potrebbe arrivare dalla Serie A. Si tratta di Lauriente, il nuovo gioiello del Sassuolo esploso con Dionisi: “È un ragazzo introverso. È arrivato in punta di piedi ma sappiamo che ha grandi qualità. Può fare di più e io mi aspetto di più. Può essere ancora più continuo e diventare ancora più determinante. Ci siamo complicati la partita da soli”.

Calciomercato Milan, occhi su Lauriente

Assoluto protagonista ieri sera contro la Cremonese, Lauriente sta mettendo in mostra tutte le proprie qualità e in questa stagione sta trovando anche continuità.

Nella prossima estate non è così da escludere un primo tentativo da parte del Milan, per cautelarsi in caso di addio di Leao o in ogni caso aggiungere un nuovo talento alle spalle del portoghese. La dirigenza rossonera potrebbe mettere sul piatto anche la contropartita Colombo. Occhi puntati, dunque, anche sul futuro di Lauriente.