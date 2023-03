Tegola Allegri, squalifica UFFICIALE: salterà anche l’Inter

Allegri è in uno stato di totale confusione: questa ennesima tegola che lo metterà nei guai contro l’Inter non ci voleva affatto

Il tecnico dei bianconeri dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori maggiormente incisivi. Seppur i suoi numeri sembrino suggerire diversamente. Ad ogni modo si tratta pur sempre di un’assenza davvero difficile a cui sopperire. La partita contro i nerazzurri alla luce di quanto accaduto non sarà facile da gestire.

Ciò che è accaduto nella partita contro la Roma è un qualcosa di indescrivibile. Non solo per il risultato, che ha causato purtroppo l’ennesima sconfitta. Bensì anche per ciò che è successo durante la partita. E si tratta di un episodio fortemente spiacevole.

Praticamente appena entrato in campo, Moise Kean ha rifilato un calcione all’avversario giallorosso Gianluca Mancini. Così il giudice sportivo si è pronunciato: due turni di squalifica per il giocatore. Salterà così le partite contro Sampdoria e Inter.

Un’assenza sicuramente pesante, alla quale Allegri dovrà sopperire nel migliore dei modi per potersi rifare della sconfitta precedente. Tutto ciò dovrà avvenire contro un avversario scomodo e in una situazione probabilmente più favorevole. Ma mai dire mai.

Ecco gli altri squalificati di giornata.

Serie A: la decisione del giudice sportivo sugli squalificati

Moise Kean non riguarda l’unico caso clamoroso di squalifica ingente. Per un turno sono stati squalificati dal giudice sportivo i seguenti nomi:

Marchetti

Reca

Marusic

Cristante

Ancora out Mario Rui, il quale si trova alle prese con il rosso ricevuto durante la gara contro l’Empoli.