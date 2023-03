Vola in Premier, lo United non ha dubbi: decisione definitiva su Vlahovic

Il calciomercato estivo inizia a prendere forma, nonostante la stagione si appresti ad entrare nella sua fase più calda.

La stagione si avvia verso la conclusione, ma nonostante questo ci sono società già proiettate alla programmazione del prossimo calciomercato estivo.

Tra le più attive in questo senso troviamo il Manchester United, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Ten Hag in estate. Il reparto che gli inglesi intendono rimpolpare è l’attacco, che necessita di ulteriori tasselli. I red devils, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, intendono regalarsi un colpo da novanta per il reparto avanzato. Kane, Osimhen e Vlahovic sono tre calciatori che la dirigenza sta monitorando, anche se nelle ultime ore si registra un nome nuovo che potrebbe battere la concorrenza.

Lo United piomba su Goncalo Ramos: Napoli e Juventus sorridono

Come detto, il Manchester United sembra già molto attivo nella programmazione della sessione estiva di calciomercato, nonostante la stagione si appresti ad entrare nella sua fase cruciale.

Tra i bomber osservati dalla dirigenza troviamo Harry Kane, Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, da sempre nei pensieri del club. Ora, però, le cose potrebbero decisamente cambiare, visto che il club inglese sembrerebbe aver individuato l’obiettivo primario. Stiamo parlando di Goncalo Ramos, classe 2001 di proprietà del Benfica. Stando a quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola, infatti, i red devils avrebbero deciso ufficialmente di fiondarsi sul talento del Portogallo, autore di 21 reti in 33 presenze tra campionato e coppe in questa stagione. Il classe 2001 ha una clausola rescissoria di circa 120 milioni di euro, ma lo United è convinto di riuscire a portare a termine l’operazione con un esborso minore. Questa notizia fa felice Napoli e Juventus, che potrebbero veder uscire di scena una possibile concorrente per i rispettivi bomber. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con lo United che ha individuato in Goncalo Ramos l’obiettivo principale da portare ad Old Trafford.