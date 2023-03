Spunta lo scambio fra Tottenham e Inter: può cambiare tutto

Il Tottenham di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi potrebbero essere protagoniste di uno scambio in sede di calciomercato in vista della prossima estate: occhio ai nomi di Emerson Royal e Denzel Dumfries

Il Tottenham di Antonio Conte non sta volando in questa stagione, la prima vera ed effettiva dall’inizio dopo essere subentrato lo scorso anno. Il tecnico leccese, che al momento si trova al quarto posto in Premier League insidiato dal ritorno, un po’ a sorpresa, del Liverpool di Jurgen Klopp, ha avuto anche qualche problema di carattere personale nell’ultimo periodo che lo ha sensibilmente limitato.

Recentemente c’è stata l’operazione, che ha tenuto Conte lontano dal campo con al suo posto Stellini, ma non solo. La scomparsa di alcuni vecchi amici, dal preparatore Ventrone a Sinisa Mihajlovic, hanno portato l’ex allenatore dell’Inter a fare delle riflessioni anche in vista del futuro e della prossima annata, per la quale sta spuntando un’ipotesi di un clamoroso ritorno proprio in Italia. Nel frattempo c’è il calciomercato estivo con gli Spurs che potrebbero intrecciare i loro destini proprio con quelli della Beneamata per due giocatori che possono cambiare aria: Emerson Royal e Denzel Dumfries.

Calciomercato Inter, ipotesi di scambio di esterni con il Tottenham

A prescindere da quello che sarà l’allenatore del Tottenham la prossima stagione e, visto il momento, anche da quello che sarà il tecnico dell’Inter che siederà a San Siro l’anno prossimo, le due società europee potrebbero imbastire uno scambio fra esterni, magari con la formula di un’operazione secca senza conguagli economici.

Questo affare vedrebbe Emerson Royal, ex giocatore del Barcellona che non sta facendo male con il Tottenham, prendere la via di Milano mentre Denzel Dumfries, in calo quest’anno dopo un periodo da top lo scorso, staccare il biglietto per la Premier League con destinazione Londra.