De Zerbi al posto di Conte: primo colpaccio dalla Juventus

Il tecnico del Brighton sfida l’ex Pochettino per la panchina del Tottenham che il salentino potrebbe lasciare alla fine della stagione

La gara di stasera col Milan potrebbe essere l’ultima di Conte in campo europeo da allenatore del Tottenham. Il salentino è orientato a tornare in Italia, dove in questi giorni è stato riaccostato a Juventus e Roma. In realtà persino all’Inter, lasciata a inizio estate 2021 non nel miglior modo possibile.

Per il dopo Conte è in crescita la candidatura del grande ex Pochettino, ma anche quella di Roberto De Zerbi che in pochi mesi è riuscito a lasciare il segno in Premier alla guida del Brighton. È già pronto per il salto in una big e in casa ‘Spurs’ avrebbe uno sponsor d’eccezione, vale a dire il Ds Paratici.

Calciomercato Tottenham, De Zerbi erede di Conte: Fagioli prima richiesta

Il Tottenham targato De Zerbi potrebbe guardare in Italia per rinforzare la squadra. Non sarebbe una novità, visti i recenti acquisti di Bentancur, Romero e Kulusevski. Nello specifico proprio in casa Juve.

Per il ‘suo’ 4-3-3, De Zerbi avrebbe bisogno in primis di un regista. La richiesta dell’ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar potrebbe essere ben precisa, vale a dire Nicolò Fagioli. Ostacolo all’operazione? ‘La Vecchia Signora’ stessa, che per il suo gioiellino di 22 anni potrebbe chiedere almeno una sessantina di milioni. Non trattabili.