Festa rossonera, Tottenham ko: Milan tra le migliori otto d’Europa

Grandissima impresa del Milan che, grazie al pareggio contro il Tottenham di Antonio Conte, strappa il pass per i quarti di finale di Champions League.

La squadra rossonera ha dimostrato grande maturità, fornendo una prestazione di altissimo livello. Menzione particolare per il reparto difensivo, che si è reso protagonista di una prestazione eccellente, concedendo il giusto agli avversari e rischiando poco. Il passaggio del turno, porta il Milan ad essere tra le otto squadre migliori d’Europa.

Impresa Milan, vola ai quarti: venerdì sorteggio a Nyon

Il Tottenham di Antonio Conte, nonostante gli assalti tentati nel finale, non è riuscito a ad abbattere il muro alzato dalla difesa rossonera, protagonista di una prova strepitosa. Il nervosismo ha portato l’ex Atalanta Romero a compiere un fallo che gli è costato il secondo giallo, lasciando la squadra in inferiorità numerica per gli ultimi quindici minuti di gara. Nella giornata di venerdì 17 marzo, a Nyon, il Milan scoprirà l’avversario per i quarti di finale.