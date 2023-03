Maldini e il ‘messaggio’ a Pioli: “La difesa a cinque non mi piace”

Paolo Maldini, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Tottenham-Milan, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video.

Il Milan è di scena a Londra, dove affronta il Tottenham per cercare di strappare il pass per i quarti di finale di Champions League.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio, è intervenuto ai microfoni di Prime Video Paolo Maldini, toccando svariati argomenti. Sulla gara di stasera, l’ex capitano rossonero ha dichiarato che “le difficoltà sono date dai loro calciatori, dall’ambiente. E’ difficile ma è anche stimolante”. Sul percorso fatto dai rossoneri in questi anni, Paolo Maldini ha aggiunto che “la nostra ambizione nasce dalla vittoria dello scudetto, totalmente inaspettata, e dobbiamo essere orgogliosi di dove siamo arrivati. Siamo pronti ad entrare nelle prime otto, abbiamo una grande occasione”.

Maldini punge Pioli: “Non mi piace la difesa a cinque”

Come detto, Paolo Maldini è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, per analizzare la sfida che attende i rossoneri e non solo.

Sulla difesa a cinque, e sulle scelte del tecnico Pioli, Maldini ha affermato che “l’idea di cercare compattezza è logica passando a cinque, il mio ruolo mi impone di parlare con l’allenatore. Le decisioni sono sue, quello che si chiede ad un club come questo è uscire dalle difficoltà”.

Sull’esclusione dalla lista di Zlatan Ibrahimovic, invece, il dirigente rossonero ha precisato che “naturalmente c’è stata una discussione con l’allenatore, Zlatan si è allenato dopo la prima partita in casa con il Tottenham ed era una decisione difficile da prendere dopo il 31 gennaio”.