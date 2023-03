Sentenza sull’Inter in diretta: “C’è chi augura il peggio”

Il commento sul cammino dei nerazzurri in stagione da parte di un grande tifoso, in diretta su TvPlay, non lascia scampo a critiche ma “è troppo presto per fare bilanci”

“Comprendo l’esigenza mediatica di ragionare su chi prenderà il posto di Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter, ma mi sembra sia troppo poco corretto fare valutazioni a questo punto della stagione. In campionato non sta andando come si poteva sperare, ma ad oggi ha vinto la Supercoppa, gioca gli ottavi di Champions, la Coppa Italia e qualche altra possibilità di giocare le sue carte per la conferma“, ha dichiarato Fabrizio Biasin nel corso della trasmissione in diretta streaming su ‘TvPlay’.

“Se non dovesse rispettare le attese della società allora si potrà pensare ad un cambio in panchina, ma un cambio costoso andrebbe fatto coi soldi di cui l’Inter non dispone. Io mi auguro che a fine luglio possa esserci anche Inzaghi perché significherebbe che tutto fino ad allora sarà andato per il verso giusto. C’è invece chi augura il peggio. Io non sono intransigente perché se uscisse dalla Coppa Italia o prendesse sette pere in Champions sarei anche io per il cambio, ma non è ancora momento di fare bilanci“, ha poi aggiunto il giornalista di ‘Libero’.

Biasin ci spera: “La semifinale di Champions sarebbe un buon risultato”

“Questo è il momento delle partite importanti“, ha sottolineato Biasin con fermezza per diradare la nebbia che avvolge la figura di Inzaghi nelle gerarchie dell’Inter: “Più in là si penserà al resto“.

“Arrivare quarti in campionato ma in semifinale di Champions andrebbe comunque bene, vorrebbe vedere a San Siro due gare importantissime come non si vedevano da tempo. Ma anche in quel caso ci sarebbero tanti scontenti nell’ambiente. Sicuramente Inzaghi ha dei limiti che deve superare, nei cambi e nella gestione dei novanta minuti, ma anche nella gestione della comunicazione di squadra“, ha quindi concluso Biasin.