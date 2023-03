Tottenham-Milan in ritardo, accolta la richiesta UFFICIALE

Slitta il fischio d’inizio del big match di questa sera tra Tottenham e Milan per motivazioni collegate al traffico della capitale inglese, ecco cosa succede

Quella di questa sera sarà la grande occasione del Milan di blindare il risultato positivo maturato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League di San Siro e sperare nella qualificazione al turno successivo.

A contrastare il sogno di Stefano Pioli ci sarà un Antonio Conte motivato a fare del suo meglio per ribaltare il magro scarto di forze, sul manto erboso del mastodontico Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Inizialmente il calcio d’inizio era stato fissato dalle autorità UEFA alle ore 21 italiane, come prassi, ma un imprevisto ha dovuto cambiare i piani. La richiesta di slittamento dell’orario, di circa dieci minuti sulla tabella di marcita, sarebbe stata inoltrata dai funzionari del Milan e conseguentemente accolta. La motivazione è data dal forte traffico per le strade della capitale inglese, in mezzo al quale sarebbe rimasto bloccato il bus della squadra rossonera. Un’occasione per i tifosi ancora non pervenuti di potersi sedere comodi, nell’attesa dell’avvio ufficiale.