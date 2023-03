Atletico-Inter, destini incrociati: affare per Brozovic e Juve ko

Il centrocampista nerazzurro è stato declassato da Inzaghi e potrebbe anche essere immesso sul mercato, occasionissima per prelevare un altro grande vecchio obiettivo conteso con la Juve

Marcelo Brozovic ha avuto a che fare con una serie di acciacchi fisici intorno alla fine della prima metà di stagione che hanno compromesso il suo cammino restante. La scelta di piazzare al suo posto Hakan Calhanoglu in mediana è stata azzeccata da parte di Simone Inzaghi ed ora il croato naviga nell’incertezza del futuro.

Voci recenti lo hanno associato al Barcellona di Xavi, in un’operazione congiunta per rifilare il cartellino di Franck Kessié ai nerazzurri la prossima estate. Questa suggestione di mercato sarebbe stata poi smentita su più fronti, ma Brozovic resta comunque ancora in bilico. Sono tante le realtà disposte a prelevarlo, fra cui anche la diretta rivale dei ‘Culers’: l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone.

Scambio Brozovic-De Paul: suggestione da brividi per la Juve

Il tecnico argentino è affezionato alle buone prestazioni del croato offerte in passato. Al contempo la dirigenza madridista vorrebbe cambiare qualche volto in organico per donare nuova energia e rilanciare il nome dell’Atletico in Europa. A fare le valigie potrebbe essere Rodrigo De Paul, in un’operazione di scambio realizzabile sulla carta.

In quest’ottica l’Inter dovrà fare attenzione alle avances prolungate della Juventus. Anch’essa è suggestionata dall’idea di poter finalmente portare il Campione del Mondo in Italia sotto lo stendardo bianconero di Torino, dopo l’esperienza all’Udinese. Servirebbero però almeno 40 milioni di euro.