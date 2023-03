Calo e addio a fine stagione: occasione per un ritorno al Milan

Mario Pasalic non sta vivendo una stagione particolarmente favorevole con l’Atalanta. Il calo rispetto al recente passato c’è e a fine anno potrebbe anche finire altrove

Dalla Champions al campionato proiettandosi sugli obiettivi di campo e successivamente su quelli di mercato. La stagione del Milan è entrata nel vivo con i rossoneri che in Serie A non potranno concedersi più particolari passi falsi per rimanere agganciati fino in fondo al treno dell’Europa che conta.

Poi a fine anno, in base anche al piazzamento e alle sue conseguenze, ci sarà da riflettere in sede di calciomercato sulla costruzione della squadra del futuro attraverso la compravendita di calciatori. Occhio anche in zona centrocampo e trequarti, dove qualcosa potrebbe servire alla r0sa di Stefano Pioli che ha provato comunque finora a tirare fuori il massimo dai calciatori a disposizione. Fari puntati anche sulla Serie A dove potrebbe presentarsi qualche occasione intrigante da provare a cogliere. Una di queste arriva dall’Atalanta di Gasperini, con un nome che nella Milano rossonera conoscono già: quello di Mario Pasalic.

Calciomercato Milan, Pasalic in calo e col futuro incerto: idea per l’estate

Mario Pasalic quest’anno è apparso meno in palla rispetto alle altre stagioni recenti con la maglia della Dea, e il suo futuro potrebbe anche diventare un’incognita. Contratto fino al 2025 per il centrocampista croato, abile sia in mezzo al campo che da trequartista da inserimento, potrebbe anche essere ceduto in estate.

Lo score di Pasalic, complice anche qualche problemino fisico e le scelte differenti di Gasperini, è fermo a soli due gol con altrettanti assist in 21 presenze. Numeri sensibilmente in calo se paragonati ai 13 gol con 7 assist della passata Serie A, in cui peraltro saltò una sola partita. Anche tatticamente e dal punto di vista dei singoli l’Atalanta sta andando in altre direzioni, motivo per cui a fine annata non può essere escluso un addio. Vista la sua duttilità, qualità, capacità di inserimento e conoscenza della Serie A, a cifre non folli Pasalic potrebbe anche divenire chance interessante per il Milan, che lo aveva già accolto nel 2016/17.