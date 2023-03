“C’è un piano”: Firmino in Serie A, c’è l’annuncio

Uno dei calciatori che potrebbe cambiare maglia al termine della stagione è Roberto Firmino, brasiliano in forza al Liverpool.

La stagione si appresta ad entrare nella sua fase cruciale, ma per molti calciatori è tempo di programmare il futuro in vista di nuove avventure.

Tra questi troviamo l’attaccante del Liverpool Roberto Firmino che, salvo clamorosi colpo di scena, saluterà Anfield al termine della stagione. Il brasiliano classe 1991, infatti, vedrà scadere il proprio contratto con i reds a giugno, e non sembrano esserci margini per un rinnovo. Proprio per quanto riguarda il futuro del calciatore verdeoro, il suo agente Roger Wittmann ha parlato in esclusiva ai microfoni di calciomercato.it.

Firmino in Italia, parla l’agente: “Ecco il piano”

Come detto, l’attaccante del Liverpool Roberto Firmino sembra pronto a lasciare Liverpool al termine della stagione, per provare una nuova avventura.

Proprio su questo argomento, si è espresso il procuratore del brasiliano Roger Wittmann ai microfoni di calciomercato.it, dichiarando che “al momento non parlo delle opzioni che abbiamo sul tavolo. Roberto è concentrato al cento per cento per portare a termine la stagione e aiutare il Liverpool nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il piano è questo, una volta aiutato il club a raggiungere i propri obiettivi, Roberto e la sua famiglia inizieranno a pensare a quale e dove potrebbe essere la prossima sfida”.

In Italia il calciatore ha attirato l’attenzione di Juventus, Inter e Roma, che vorrebbero regalarlo ai rispettivi allenatori. la concorrenza, però, è folta, con Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern Monaco pronte a valutare un suo possibile acquisto. Il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Firmino pronto a salutare Liverpool dopo otto anni dal suo arrivo.