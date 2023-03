Dzeko non rinnova, il nuovo attaccante lo porta Satriano

Edin Dzeko potrebbe dire addio all’Inter senza rinnovare il suo contratto con i nerazzurri. Satriano la chiave per arrivare al nuovo attaccante

Mesi importanti anche in casa Inter per arrivare a giocatori di livello assoluto. Da monitorare anche la situazione contrattuale dell’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, che potrebbe non rinnovare con la società nerazzurra.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Edin Dzeko avrebbe chiesto un biennale attraverso il suo entourage: le parti non si sentono da gennaio, ma al momento c’è una certa distanza. Tra pochi giorni, il 17 marzo, il centravanti bosniaco compirà 37 anni con l’Inter che è ferma così ad un prolungamento contrattuale per una sola stagione. Al momento l’unica pedina fondamentale e certa della sua presenza è Lautaro Martinez: il bomber argentino, tornato malcioncio dal Mondiale in Qatar, che ha trascinato a suon di gol la compagine guidata da Simone Inzaghi. Il suo futuro sarà sempre a Milano per tornare a vincere qualcosa di suggestivo, anche in campo internazionale con i colori nerazzurri.

Inter, lo scambio con Satriano: arriva il bomber dalla Premier

Il giovane attaccante argentino dell’Empoli, in prestito dall’Inter, Martin Satriano, ha realizzato due gol in Serie A con la maglia azzurra. Dopo l’esperienza in prestito in Francia, allo Stade Brestois, è tornato a farsi strada nel campionato italiano dopo la trafila nel settore giovanile nerazzurro.

Se Dzeko non dovesse rinnovare, l’Inter potrebbe pensare nuovamente all’attaccante italiano del West Ham, Gianluca Scamacca, che sta deludendo le attese in questi mesi di Premier League. La sua voglia di tornare in Italia è tanta: i nerazzurri sarebbero anche pronti ad inserire nella trattativa l’attaccante argentino Satriano. Un possibile scambi di prestiti per accontentare le parti coinvolte nella possibile operazione: l’ex centravanti del Sassuolo vorrebbe incidere di più per essere la punta di diamante anche nella Nazionale italiana.