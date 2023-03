Juventus, ora è deciso: “La penalizzazione sarà annullata”

La Juventus potrebbe tornare a gioire nelle prossime ore: la penalizzazione sarà annullata, la versione dell’avvocato. Tutta la verità

Sono stati mesi difficili per il club bianconero, coinvolto in vari filoni d’inchiesta: da una parte il caso plusvalenza con la penalizzazione di 15 punti in classifica immediati; dall’altra la manovra stipendi, ma per il momento non si conoscono ancora le possibili sanzioni che potrebbero arrivare.

Sulle pagine di Tuttosport è intervenuto l’avvocato Pierluigi Mattera, professore in Link e in Luiss a Roma e alla Boston University: inoltre, lui è uno dei cinque autori del vigente Codice della Giustizia dello Sport. Durante la sua intervista al quotidiano sportivo italiano ha voluto ribadire: “La suggestione può confondere l’opinione

popolare, ma non deve abbagliare i tecnici”. Il ricorso della Juventus sarà decisivo per sperare nell’annullamento della penalizzazione di 15 punti: “Il “Libro Nero di FP”, per esempio, ha soltanto un nome evocativo, ma si tratta di un semplice foglio A4 di appunti. La portata suggestiva, poi, è contenuta negli stralci di intercettazioni

utilizzate e ancora da passare al vaglio del giudicante”.

Juventus, la versione dell’avvocato Mattera: i bianconeri sperano

Infine, l’avvocato Mattera ha svelato quello che potrà succedere: “Non vedo margini per una conferma, dovrà riformare e senza rinvio“. Infine, ha aggiunto:”Il rinvio, infatti, è previsto solo quando risultano necessari ‘ulteriori accertamenti di fatto’, ma ormai siamo al quartogrado di giudizio, o quando “le parti ne fanno concorde richiesta”. Non annullare, inoltre, lascerebbe aperta alla Juventus la strada del Tar: il club bianconero non potrebbe più demolire la penalizzazione, ma chiedere unatutela risarcitoria per cifre davvero importanti”.

Se dovesse riavere i 15 punti in classifica, la Juventus andrebbe così al secondo posto in classifica lottando per un posto in Champions League. Sarebbe un colpo di scena totale per la compagine bianconera, guidata da Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese è sempre molto concentrato sulle dinamiche di campo per ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa League per cercare di arrivare fino in fondo.