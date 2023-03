La Juve punisce Pogba: decisione UFFICIALE

La Juventus si appresta a vivere una importante serata di calcio europeo: arriva la decisione a sorpresa, ecco perchè Allegri ha punito Pogba

Saranno settimane calde quelle che la Juventus di Massimiliano Allegri è destinata a vivere, per raddrizzare una stagione decisamente complicata. A partire da questa sera.

La delicata sfida contro il Friburgo sarà uno degli spartiacque dell’annata bianconera: la situazione, però, è destinata a complicarsi. Perchè Paul Pogba non sarà del match e la decisione, arrivata poco fa, è stata presa da Allegri dopo alcuni comportanti del campione francese. Una discutibile ma inevitabile scelta, da parte dell’allenatore livornese, che dunque dovrà vedersela contro la squadra tedesca senza l’ex United, per l’andata degli ottavi di Europa League. La stagione di Pogba, dopo il suo chiacchierato ritorno nella Torino bianconera, continua a far discutere. Se gli infortuni hanno perseguitato il centrocampista, adesso è anche l’aspetto disciplinare che complica forse irrimediabilmente le cose.

Juventus-Friburgo, Pogba è estato escluso: il motivo

Massimiliano Allegri ha deciso di escluderlo dall’elenco dei convocati per l’imminente match di Europa League. Ed il motivo, pare, molto semplice.

Il centrocampista nella serata di ieri, in occasione della cena di squadra alla Continassa, si sarebbe presentato in pesante ritardo. Un atteggiamento che non è rimasto inosservato, con il tecnico toscano che ha quindi voluto punirlo lasciandolo a casa in una delle serate più sentite della stagione. Il rapporto tra l’allenatore ed il giocatore pare quindi irrimediabilmente compromesso. E da qui alla prossima sessione estiva di calciomercato, la situazione potrebbe anche portare a conclusioni fino a qualche mese fa impronosticabili.