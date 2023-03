Osimhen via, il Napoli lo strappa alla Juve

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è stato protagonista di una stagione esaltante: può andare via, arriva il bomber strappato alla Juventus

Continuano a realizzare gol decisivi il centravanti nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, fin qui autore di una stagione memorabile in maglia azzurra. Dai top club europei ha tante richieste, ma per convincere il presidente De Laurentiis bisognerà arrivare oltre i 100 milioni di euro.

Victor Osimhen cercherà di continuare a mettere a segno gol importanti in ottica Scudetto facendo tornare a gioire tutto il popolo partenopeo. Il suo futuro resta in bilico, ma le big della Premier League e non solo si sarebbero già mosse. Il Napoli potrebbe così già muoversi per scegliere subito in fretta il suo sostituto: come svelato dal portale spagnolo ‘elgoldigital, ci sarebbe stato un forte interessamento dell’Atletico Madrid per l’attaccante del Getafe, Enes Unal, che in questa stagione ha segnato 10 gol e realizzato 5 assist nella Liga spagnola. In estate potrebbe così muoversi anche il Napoli, che è sulle sue tracce da tempo per rinforzare il reparto offensivo per sostituire Victor Oshimen, proiettato ad andare via in estate per esaudire il suo sogno di giocare in uno dei migliori campionati del mondo.

Osimhen verso l’addio, Enes Unal piace al Napoli

Il Getafe potrebbe farlo partire per una cifra intorno ai 40 milioni di euro: il Napoli dovrà cercare il prima possibile un valido attaccante in grado di sostituire Victor Osimhen. L’attaccante turco potrebbe così sbarcare in Serie A mettendosi al servizio di Luciano Spalletti dopo l’exploit nel campionato spagnolo.

Altri club spagnoli si sarebbero già mossi per rinforzare il proprio attacco sondando la pista che porta al giocatore turco, voglioso di arrivare a calcare grandi palcoscenici. Il Napoli continuerà a monitorare attentamente il profilo di Enes Unal, che sta continuando a stupire tutti in Liga spagnola.