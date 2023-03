Osservato speciale in Europa: Allegri prepara il colpo a sorpresa

La Juventus di Massimiliano Allegri segue con molta attenzione le prestazioni di Ritsu Doan, esterno del Friburgo e avversario della Vecchia Signora in Europa League: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta affrontando l’ottavo di finale di Europa League contro i tedeschi del Friburgo.

Una sfida davvero importante per la Vecchia Signora che deve riuscire ad arrivare il più in fondo possibile, anzi a vincere, la seconda competizione europea per importanza per riuscire a strappare un posto in Champions League nella prossima stagione, soprattutto considerando la penalizzazione di quindici punti che ha colpito i bianconeri nel mese di gennaio e la sconfitta, pesantissima, in casa della Roma di Josè Mourinho per mano della rete di Gianluca Mancini. Il Friburgo, squadra tedesca, sta vivendo una stagione fatta di buonissimi risultati e vanta un sacco di giocatori interessanti all’interno del suo roster. Uno di questi, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe essere un osservato speciale della Juventus: stiamo parlando di Ritsu Doan, esterno giapponese protagonista anche al Mondiale con la sua nazionale.

Calciomercato Juventus: occhi su Doan: ecco il colpo dal Sol Levante

Ritsu Doan è stato uno dei protagonisti a sorpresa del Mondiale in Qatar che ha visto il Giappone superare la fase a gironi nonostante le presenze di due squadroni come la Spagna di Luis Enrique e la Germania di Flick. Doan, in queste gare, è stato protagonista assoluto con gol e assist tanto da saltare agli occhi di diversi direttori sportivi del calcio europeo.

La valutazione che il Friburgo fa del giocatore giapponese è di circa 15 milioni di euro, non eccessivamente alta, ma la Juventus vuole seguire ancora con particolare attenzione le prestazioni del giocatore giapponese per valutare se formulare o meno un’offerta.