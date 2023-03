Pau Torres in Serie A: sì, ma solamente in questo caso

Pau Torres potrebbe finalmente compiere il suo approdo in Serie A. Tutto questo potrebbe avvenire solamente ad una condizione: ecco quale

Il promettente difensore del Villareal è sempre stato oggetto di interesse di numerosi club italiani. Già in precedenza si era fatto un gran parlare riguardo un suo potenziale approdo all’Inter. Trattativa che, per fortuna delle concorrenti, non si è concretizzata.

Un giocatore di questa qualità ha sicuramente un mercato piuttosto florido a sua completa disposizione. E non si tratta di una recente scoperta. Infatti è da anni che il nome di Pau Torres figura in qualsiasi lista di grandi talenti del calcio europeo.

Il Villareal ad oggi non naviga in acque calme. Nonostante si trovino attualmente in piena zona Europa la loro forma in campionato è altalenante. Nelle ultime partite sono arrivate due vittorie importanti, ma prima di questa parziale ripresa ci sono state tre pesanti sconfitte.

Anche a livello economico il Submarino Amarillo non se la passa bene. L’emergenza pandemica ha imposto una riduzione drastica del budget, cosa che non ha comunque impedito loro di togliersi delle soddisfazioni con un budget praticamente irrisorio. Il loro elemento di punta è stato pagato 25 milioni. Per far capire il gap tra le concorrenti.

Questa volta la situazione che ha avvolto il club spagnolo è leggermente diversa. Più complicata. Il giovane difensore classe 1997 ha un contratto che scadrà il 30 giugno del 2024. Attualmente, per lasciarlo partire, la squadra proprietaria chiede 50 milioni di euro.

Cifra sicuramente problematica per buona parte dei club interessati. Tuttavia questa richiesta è legata ad una condizione indispensabile, senza la quale proseguire non sarebbe possibile. I tifosi delle squadre coinvolte nella trattativa aspettano e sperano. I loro sogni si potrebbero avverare, ma solo nel caso in cui succeda ciò.

Pau Torres conteso tra Juve e Roma

Pau Torres è un giocatore estremamente importante per il Villareal. Ma di rinnovo, almeno per il momento, neanche l’ombra. Questo fa gongolare decisamente Juve e Roma, che sono i due club ad aver mostrato un interesse particolarmente “caloroso” per il giocatore.

La valutazione degli spagnoli per il suo cartellino è di 50 milioni, ma in caso di mancato rinnovo questa cifra per ovvie ragioni non avrebbe senso di esistere. Nel caso in cui il giocatore non dovesse rinnovare il suo contratto partirebbe a parametro zero. E giallorossi e bianconeri sarebbero pronti ad approfittarne.

A pochi mesi dalla fine dei rispettivi campionati se ne vedranno sicuramente delle belle.