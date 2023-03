Pioli si fa il regalo Champions: colpo dalla Serie A e Marotta battuto

Il Milan di Stefano Pioli, con i soldi dei quarti di Champions, potrebbe andare all’assalto di Perr Schuurs, difensore centrale del Torino da tempo nel mirino anche dell’Inter di Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

E’ stata una serata trionfale per il Milan di Stefano Pioli che, con il pareggio a reti bianche in casa del Tottenham di Antonio Conte, ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, un traguardo storico per la squadra rossonera che mancava questo obiettivo dal lontano 2012, praticamente undici anni.

Due sfide toste, soprattutto dal punto di vista fisico, che hanno visto il Diavolo prevalere sulla compagine londinese grazie al gol siglato all’andata da Brahim Diaz, fantasista spagnolo protagonista anche nella serata di ieri. Un obiettivo raggiunto fondamentale per il Milan anche in chiave economica considerando che la qualificazione ai quarti di Champions porta denaro nelle casse della società meneghina e apre nuovi scenari anche in sede di calciomercato, in particolare per il reparto difensivo. Con questi nuovi fondi infatti, il Milan potrebbe anche valutare di accelerare per il profilo di Perr Schuurs, difensore centrale del Torino seguito ormai da qualche mese anche dall’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Milan, Schuurs per la difesa: beffa all’Inter

Perr Schuurs, difensore centrale del Torino di Ivan Juric, è uno dei giocatori rivelazione di questo campionato italiano di Serie A. Il giovane calciatore granata si è infatti imposto subito come uno degli elementi di maggior affidabilità della retroguardia del club piemontese e il suo valore è subito schizzato fino a toccare, almeno, i 25 milioni di euro.

Una cifra alla quale il Milan potrebbe arrivare più facilmente grazie alle entrate nelle casse dai quarti di finale di Champions in modo tale anche da beffare i cugini dell’Inter di Marotta che, nella prossima estate, dovranno anche fare i conti con la partenza a zero di Milan Skriniar.