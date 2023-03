Rischio retrocessione 😱, Paqueta torna in Serie A 🇧🇷

Il West Ham a rischio retrocessione in Premier League: occasione per il ritorno in Serie A dell’ex Milan Paqueta

Il West Ham di Moyes, partito con ben altre ambizioni, si trova sorprendentemente in zona retrocessione in Premier League.

Ad inizio marzo gli Hammers non sono ancora riusciti ad allontanarsi dalle zone basse della classifica, e in caso di clamorosa retrocessione non mancheranno le occasioni di calciomercato. A partire dal ritrovato Paqueta, che dopo l’addio al Milan si è ripreso anche la Nazionale e un posto da titolare con i verdeoro: “Questo sono io, questo è Paquetà. Adesso c’è più fiducia, da parte del mister e dello staff, sono più tranquillo per lavorare bene, sono concentrato in partita, penso a fare il mio massimo. La fiducia è la cosa più importante per un calciatore, in Brasile ne avevo tanta, ora la sto riconquistando e questo fa la differenza”. Anche la Juventus monitora con attenzione la situazione dell’ex Milan.

Calciomercato Juve, occhi su Paqueta

In caso di clamorosa retrocessione ma non solo, Lucas Paqueta rappresenterà un’importante occasione anche per la Juve in vista del calciomercato estivo.

Il brasiliano, dopo il Mondiale vissuto da protagonista col Brasile, vuole tornare a calcare i palcoscenici più importanti. Possibile, dunque, anche un tentativo da parte dei bianconeri. Tuttavia, la sua valutazione sarà di almeno 30-35 milioni di euro. La dirigenza della Juventus è avvisata.