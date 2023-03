Rivoluzione Coppa Italia: l’idea per tornare al passato

Il formato della Coppa Italia sta per andare incontro ad un grande cambiamento. I tifosi rimarranno spiazzati a sentire questa nuova formula

Il sito di Calciomercato.it ha annunciato importanti novità riguardanti la competizione in corso. Tutti i tifosi ogni anno aspettano di darsi battaglia parallelamente alla Serie A, sperando così che la loro squadra arrivi fino in fondo. Spesso succede, altrettanto spesso no.

Ciò che però manca realmente a questa competizione è una formula degna di questo nome. I fan più nostalgici hanno recriminato svariate volte l’assenza di un formato che fosse lontanamente simile al passato. Ebbene, gli ultimi aggiornamenti sembrano voler fare leva proprio su questo aspetto.

In termini di visibilità questo torneo non riscuote il successo che dovrebbe. Ragion per cui ai vertici della Federazione si è pensato ad un cambio radicale. Ma non repentino, attenzione. Per far sì che questa proposta passi al vaglio da parte di chi di dovere ci vorrà tempo. Ma l’importante è che ci sia un’idea concreta alla base di tutto.

Pochi giorni fa sembra che la Lega Serie A si sia riunita proprio per discutere di quanto detto sopra. Ovvero della necessità di schedulare una nuova formula. Il tutto per far sì che l’interesse nei confronti della competizione cresca maggiormente.

I margini ci sono tutti, ma obiettivamente posta così la Coppa è poco appetibile. C’è infatti poco spazio per le cosiddette Cenerentole, e si rischia di leggere i soliti copioni alla fine di ogni stagione. Cosa che in termini sportivi, ma soprattutto mediatici, rappresenta una disfatta certa.

La novità che vogliono riportare in auge in realtà non è una novità. I tifosi meno giovani se la ricorderanno sicuramente, e ne saranno ancora più felici sapendo che sta per ritornare. Ecco di cosa si tratta.

La Coppa Italia tornerà come prima: ecco perché

La Coppa Italia potrebbe tornare alla sua formula originaria. A quanto pare, per il triennio che va dal 2024 al 2027, sono previste grandiose novità. Un piccolo passo in avanti, che potrebbe portare la competizione finalmente ai fasti di un tempo.

Si vogliono riproporre infatti i cosiddetti gironi all’italiana, in particolare per le fasi finali del torneo in questione. Un’altra opzione è quella di 4 gironi da tre squadre ciascuno. A quanto pare è stato rivalutato anche l’eventuale ingresso delle squadre di Serie C. Insomma, un modo per rendere il torneo variegato e soprattutto più entusiasmante.

Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti più avanti.