Così non va, addio Juve: talento conteso in Serie A

Il centrocampista sta attraversando un momento di assestamento ma non è da Juve, c’è un tris di pretendenti sul mercato per il prossimo anno rigorosamente con formula del prestito

La Juventus è uscita vittoriosa dal primo scontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo, formazione ostica e dichiaratamente impostata per contrastare l’avanzata offensiva degli uomini di Massimiliano Allegri. Complessivamente i bianconeri hanno mostrato un buon atteggiamento, piuttosto propositivo grazie alla funzionalità delle corsie esterne.

Ciò che invece ha lasciato ancora a desiderare non è stato soltanto l’apporto in avanti di Dusan Vlahovic, ma anche la consistenza in mediana del giovanissimo centrocampista Fabio Miretti. Il calciatore ha dalla sua grandi doti tecniche, ma ciò che manca soprattutto per calcare palcoscenici internazionali è la giusta grinta in campo. Una caratteristica necessaria ma al contempo acquisibile soltanto con tanta esperienza. Per questo motivo non si esclude che, per via del momento di assestamento nelle gerarchie bianconere, la dirigenza possa decidere di cederlo in prestito il prossimo anno.

Calciomercato Juve, Miretti al centro del triangolo di Serie A

L’operazione ideale consisterebbe nel lasciarlo partire entro i confini del territorio nazionale, con tante società di Serie A disposte a farci un pensierino.

Al momento ci sarebbe un vero e proprio triangolo di destinazioni papabili, ai cui vertici si stagliano Sassuolo, Monza e Lecce. Delle tre piccole realtà, quella brianzola potrebbe offrire i margini di crescita migliori in virtù del fatto che la società ha grande voglia di puntare sui giovani per migliorare un rendimento già di per sé assolutamente positivo in questa prima storica stagione nella massima serie. Da escludere la chance di inserimento di una clausola per diritto di riscatto, poiché Miretti resta pur sempre uno dei giovani migliori su cui la Juventus vuol contare in futuro.