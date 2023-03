Dalla Nazionale all’Inter: in coppia con Lautaro, Milan ko

L’Inter sta sondando un nuovo colpo fresco di Nazionale: potrebbe essere il partner preferito di Lautaro. Ecco di chi si sta parlando

I nerazzurri sono alle prese con una sessione imminente di calciomercato davvero sfiziosa. Tanti sono i talenti che la società milanese sembrerebbe aver sondato. Chiaramente bisogna fare le dovute distinzioni. Sondaggio e ingaggio sono due termini differenti. E, di conseguenza, anche due pratiche altrettanto diverse.

Una notizia che di recente ha invaso il calcio italiano potrebbe riguardare proprio l’Inter in prima battuta. Questo per via di un’occasione da sfruttare senza tergiversare. Potrebbe non capitare più. Ragion per cui è doveroso approfittarne, ora più che mai.

L’attacco è indubbiamente il reparto che gode di maggiore fermento ad oggi. Nella Milano nerazzurra gli attaccanti della squadra sembrano scalpitare tutti quanti. Dzeko si trova attualmente in bilico con la squadra, considerando che la scadenza del suo contratto sembra avvicinarsi sempre di più.

Lo stesso Lautaro potrebbe essere in una situazione di precario equilibrio. Tutti i club esteri che lo vogliono si fanno avanti giorno dopo giorno, seppur in maniera indiretta. Ma con fare neanche troppo velato hanno già fatto capire le loro intenzioni: l’argentino è voluto in qualsiasi campionato. E l’Inter non resterà ferma a guardare.

Il sito di Calciomercato.it ha delineato un possibile interesse dei nerazzurri per una “nuova” scoperta di Mancini. Si tratta di Mateo Retegui, giocatore recentemente convocato dal CT per le prossime partite dell’Italia. Il giocatore si trova attualmente al Tigre, ma la sua proprietà la detengono gli Xeinezes del Boca.

Attaccante dal talento smisurato, potrebbe essere proprio lui il partner ideale per il Toro argentino, che con Lukaku durante l’annata di Conte ebbe modo di constatare quanto sia indispensabile avere un compagno di reparto così prolifico e incisivo. Purtroppo però tutto ciò si è perso. Urge dunque un nuovo rimpiazzo.

Inter, Retegui piace ai nerazzurri: ma occhio al Milan

L’Inter è costantemente alla ricerca di giocatori. Essendo una rosa dalla profondità non così tanto “importante” è giusto portarsi avanti, giorno dopo giorno, col proprio operato. In tal senso i nerazzurri stanno sondando il profilo di Mateo Retegui, attaccante adocchiato da Mancini per giocare con gli Azzurri.

Su di lui c’è una clausola pari a 18 milioni di euro. Senza considerare inoltre l’eventuale concorrenza del Milan, che presenta le stesse necessità del club rivale. Per l’ennesima volta ci si trova davanti ad un derby di mercato.