Icardi, affare da 15 milioni: addio Serie A

Ci sono società che sono già intenzionate a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione, nonostante la stagione attuale sia entrata in una fase cruciale.

Tra queste troviamo il Galatasaray, che ha tutta l’intenzione di mantenere una rosa competitiva anche in futuro. Uno dei calciatori più rappresentativi della squadra turca è Mauro Icardi, tornato a sentirsi importante dopo un periodo non molto felice al Paris Saint Germain. L’attaccante argentino, infatti, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota nove reti realizzate in tredici partite disputate tra campionato e coppe. Proprio per questo, la dirigenza sembra pronta a presentare un’offerta al club parigino per mantenerlo in rosa.

Come detto, Mauro Icardi è il calciatore più rappresentativo del Galatasaray, che ora vuole avviare i contatti con il PSG per tenerlo in rosa anche in futuro.

Stando a quanto riporta il portale turco dailysabah.com, la dirigenza turca sembra pronta a mettere sul piatto un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro pur di convincere i francesi a cederlo definitivamente. Il classe 93, infatti, si trova ad Istanbul con la formula del prestito, ma le ottime prestazioni fatte fin qui hanno convinto la società a fare un tentativo per farlo restare in maglia giallorossa. Sull’attaccante argentino è forte l’interesse del Milan, che sta cercando un attaccante da regalare a Stefano Pioli. Icardi, nonostante i trascorsi con l’Inter, sarebbe pronto a valutare un’eventuale offerta dei rossoneri pur di tornare in Italia, ma la dirigenza turca sembra intenzionata ad andare fino in fondo. Proprio per questo, vedere l’argentino di nuovo in Italia sembra un ipotesi sempre più difficile.