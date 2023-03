Novanta milioni di euro: ‘paura’ Klopp per il Milan

L’allenatore tedesco dovrebbe restare al Liverpool per provare ad aprire un nuovo ciclo. Doppio obiettivo in casa rossonera

Klopp lo ha detto chiaramente, vuole avere campo libero per aprire un nuovo ciclo al Liverpool. Tradotto: tanti soldi a disposizione visto che saranno necessari diversi acquisti per riportare i ‘Reds’ all’altezza del Manchester City e dell’Arsenal di Arteta, ovvero le due che quest’anno si stanno giocando la Premier. Van Dijk e soci, invece, sono rientrati nella corsa Champions grazie a quattro vittorie in cinque partite, l’ultima con un pazzesco 7-0 contro gli odiati rivali dello United.

Per rifare grande il Liverpool, il tecnico tedesco potrebbe guardare in Serie A. Nello specifico in casa delle due milanesi, Inter e Milan. Dei nerazzurri piace molto Nicolò Barella, un nome non così irraggiungibile visti i problemi finanziari di Zhang anche se occorrerebbe un’offerta da almeno 80 milioni di euro per far vacillare la dirigenza. La mezz’ala sarda, del resto, è una delle pedine più importanti – si può dire l’anima e i polmoni – della formazione di Inzaghi.

Per quanto riguarda i rossoneri, invece, i nomi sono due: Ismael Bennacer e Malick Thiaw, quest’ultimo tra i protagonisti della svolta – tattica e non solo – targata Stefano Pioli. Contro il Tottenham di Conte, sia all’andata che al ritorno, l’ex Schalke è stato praticamente perfetto.

Calciomercato Milan, Thiaw-Bennacer: doppietta Liverpool con 90 milioni

Il ventunenne tedesco è stato acquistato per circa 5 milioni più bonus fino a un massimo di altri cinque. La sua valutazione attuale potrebbe già toccare i 40 milioni.

Quella di Bennacer, fresco di rinnovo fino a giugno 2027, sarebbe di 50 milioni. In tutto parliamo quindi di 90 milioni di euro, cifra decisamente alla portata del Liverpool.