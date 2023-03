Oshimen, il Napoli ora trema davvero: offerta monstre in arrivo

Il Paris Saint Germain, dopo l’eliminazione dalla Champions, sta già pensando a possibili nuovi acquisti per il calciomercato estivo.

La grande delusione per l’eliminazione dalla Champions League, sta portando la società parigina a valutare il futuro del tecnico Galtier, sempre più lontano dalla conferma.

Oltre a questo, però, il club francese sta anche programmando le prossime strategie di mercato, in modo da rinforzare ulteriormente la propria rosa. Uno dei reparti che il PSG intende rinforzare è l’attacco, visto il futuro incerto di Leo Messi che vedrà scadere il proprio contratto a giugno. Proprio per quanto riguarda il reparto offensivo, la dirigenza sembra pronta a virare definitivamente su Victor Osimhen, tanto che potrebbe presentare a breve un’offerta monstre al Napoli.

Il PSG spaventa Napoli: in arrivo offerta monstre per Osimhen

Come detto, dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, il Paris Saint Germain sembra intenzionato a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore individuato dal club di Al-Khealifi per rinforzare l’attacco è Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli. Il PSG sembra aver deciso di virare con forza sul capocannoniere della Serie A tanto che, stando a quanto riporta il quotidiano l’Equipe, il consulente strategico del club francese Luis Campos, potrebbe presto bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis con un’offerta da circa 150 milioni di euro per convincerlo a cedere il classe 1998. Si tratterebbe di un’offerta importantissima per le casse del club partenopeo, con De Laurentiis che dovrà essere bravo a saper resistere ad un offerta di questo tipo. Dopo Milan Skriniar, che arriverà a parametro zero a giugno dall’Inter, il PSG sembra pronto ad affondare per Osimhen, strappando così un altro grande talento alla nostra Serie A.