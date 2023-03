Pogba via dalla Juve: ha già una nuova squadra

Il centrocampista può lasciare il sodalizio bianconero al termine della stagione per liberare il monte ingaggi, per i media spagnoli avrebbe trovato una piazza ideale

È stato accolto dal popolo bianconero dopo anni di esperienza all’estero, ora Paul Pogba è un separato in casa. Il pesante infortunio subito ad inizio stagione lo ha tenuto lontano dai campi per mesi, prima di riprendere ad allenarsi coi compagni di squadra a tentoni.

Massimiliano Allegri gli ha dato modo di figurare nuovamente anche in campo, ma il suo apporto è ben lontano dalle aspettative. Oltre al fatto che nelle ultime settimane sia cresciuto il malcontento anche in relazione al suo impegno dentro e fuori dal campo, nel rispetto delle scadenze e degli orari imposti dalla società. In vista dell’impegno di Europa League contro il Friburgo, il tecnico non lo ha neppure convocato per aver fatto ritardo al ritiro di squadra. Ora il suo futuro è più che mai incerto alla Juventus.

Calciomercato, Pogba idea PSG: la Juve sorride

Già la prossima estate Pogba potrebbe dover trovare nuova sistemazione. Secondo gli spagnoli de ‘fichajes.com’, il centrocampista francese potrebbe tornare utile a Christophe Galtier – ma soprattutto se dovesse arrivare in panchina Zinedine Zidane – nella composizione del reparto mediano del Paris Saint-Germain.

Un’occasione da porte sfruttare ambo le parti, perché la Juventus si liberebbe del suo maxi ingaggio da 8 milioni di euro netti all’anno più bonus.