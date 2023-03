Ribaltone al Psg: la scelta è stata fatta

Delusione cocente in Champions League per il PSG, che è tornato subito a casa dopo la doppia sfida persa con il Bayern Monaco: c’è la decisione per il futuro

Anche quest’anno il Paris Saint-Germain dovrà accontentarsi soltanto di trionfare in Ligue1, ma non è ancora detta l’ultima parola. Delusione totale in Champions League per Messi e Mbappe, che si sono fermati così agli ottavi della massima competizione europea perdendo il doppio confronto con il Bayern Monaco. Sorteggio sfortunato per i parigini, che si sono dovuti arrendere alla corazzata bavarese.

Nel mirino della critica subito il direttore sportivo Campos e l’allenatore Galtier: come svelato dall’edizione odierna de “Le Parisien” i due resteranno al PSG per il momento. Soltanto in caso di fallimento in campionato con il secondo posto, l’allenatore e il ds andrebbero subito via. Delusione totale per il club parigino, che ha dovuto fare a meno di Neymar, che si opererà alla caviglia e resterà fuori per buona parte della stagione. Ora è arrivato già il tempo di fare bilanci in vista della prossima stagione con una possibile rivoluzione in estate: in tanti potrebbero così andare via per allestire una rosa competitiva. L’obiettivo resterà per il PSG quello di trionfare in Champions League per alzare la Coppa dalle grandi orecchie.

Psg, anche la Juventus può gioire

Notizia positiva anche per il club bianconero. Zinedine Zidane potrebbe così continuare ad essere libero: la Juventus ha pensato spesso a lui per affidargli la panchina della compagine torinese. Il futuro di Massimiliano Allegri è sempre in bilico: tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a collezionare negli ultimi mesi.

La Juventus continuerà così a monitorare attentamente anche il calciomercato dei top manager in circolazione. Dopo l’avventura entusiasmante alla guida del Real Madrid, Zidane si è preso una lunga pausa di riflessione. Anche il PSG e la Nazionale francese avevano pensato a lui in ottica futura.