Rinnovo e addio Serie A: la Juventus non può nulla

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione che entra sempre più nel vivo.

Diverse società, nonostante la stagione si appresti ad entrare in una fase cruciale, sembrano già proiettate alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo la Juventus che, nonostante le difficoltà legate al caso plusvalenze, sta cercando di pianificare le strategie per rinforzare la propria rosa. Il reparto dove la vecchia signora ha necessità di intervenire è la difesa, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. Il possibile addio di Alex Sandro, infatti, impone alla vecchia signora di acquistare un terzino sinistro, con il primo obiettivo individuato che sembra destinato a svanire.

Alejandro Grimaldo verso il rinnovo: Juventus battuta

Il calciatore individuato dai bianconeri per rinforzare la corsia mancina è Alejandro Grimaldo, portoghese classe 1995 del Benfica. Questo obiettivo, però, sembra poter svanire presto per la vecchia signora. Stando a quanto riporta il quotidiano portoghese Record, infatti, il Benfica sembra ad un passo dal rinnovare il contratto al calciatore in scadenza a giugno, tanto che nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il portoghese aveva intenzione di effettuare il definitivo salto di qualità, ma la proposta economica presentata dal club portoghese sembra averlo convinto ad accettare il rinnovo. Una doccia fredda per la Juventus, che lo aveva scelto per aggiungere qualità ed esperienza alla rosa di Massimiliano Allegri. Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, con la vecchia signora che si appresta a veder svanire il primo colpo per il reparto arretrato.