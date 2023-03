Vlahovic si allontana dalla Juventus: il top club prepara l’assalto

Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri nella prossima estate di calciomercato: occhio all’interesse del PSG di Campos in vista della prossima finestra estiva dei trasferimenti

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella serata di ieri, si è aggiudicata il primo round dell’ottavo di finale di Europa League contro il Friburgo, società tedesca, grazie alla rete di Angel Di Maria, sempre più decisivo nell’economia del gioco e dei risultati della Vecchia Signora.

E’ un buon momento per i bianconeri che, nonostante la sconfitta in casa della Roma di Josè Mourinho, non si sono persi d’animo e hanno ripreso a macinare risultati a partire dall’Europa, vera e grande possibilità per riuscire ad ottenere un posto in Champions League nella prossima stagione. Ora l’ostacolo è il Friburgo e alla Juventus servirebbero anche i gol di Dusan Vlahovic, centravanti serbo arrivato lo scorso gennaio. L’ex Fiorentina sembra invece spento e scarico e, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe anche lasciare la Continassa per approdare in un altro top club di caratura europea, anzi mondiale: stiamo parlando del PSG di Campos, reduce dalla cocente delusione dell’eliminazione agli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: il PSG all’assalto

Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, ha una valutazione non inferiore ai 70 milioni di euro. Una cifra altissima che spaventerebbe chiunque e, forse, viste anche le ultime vicissitudini finanziarie, anche il PSG di Campos che deve però ricostruire nuovamente una squadra a fine ciclo reduce dall’ennesima delusione europea in Champions, dove la maledizione del titolo mancante prosegue senza fine.

Il centravanti del nuovo corso del club transalpino potrebbe quindi essere Vlahovic che, visto il suo linguaggio del corpo e le sue espressioni in campo, probabilmente non disdegnerebbe un trasferimento in una società magari più attrezzata e pronta a tentare di vincere anche in Europa.