Addio a zero, Inter pronta al colpo: Inzaghi può sorridere

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, nonostante la stagione attuale sia entrata in una fase cruciale.

Tra le più attive troviamo l’Inter, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Nonostante il futuro di Simone Inzaghi sia incerto, la dirigenza nerazzurra non intende farsi trovare impreparata per quanto riguarda i possibili nuovi acquisti. Con la perdita a parametro zero di Skriniar, promesso sposo del Paris Saint Germain, l’Inter ha la necessità di intervenire nel reparto arretrato. Anche la permanenza di Acerbi, infatti, nonostante la buona stagione disputata fin qui, è in grande dubbio. La dirigenza dovrà trattare con la Lazio per trovare una soluzione al classe 1988, cosa non affatto semplice. Proprio per queste ragioni, la società sta valutando i possibili nuovi innesti da inserire nel reparto difensivo.

L’Inter piomba su Nacho: è in scadenza con il Real Madrid

Il difensore individuato dal club milanese è Nacho Fernandez, spagnolo del Real Madrid classe 1990. Il ragazzo vedrà scadere il proprio contratto con i blancos a giugno e, stando a quanto riportato dal portale Central Defence, avrebbe rifiutato la prima proposta avanzata da Florentino Perez. Stando a quanto riferisce il quotidiano Sport, lo spagnolo chiede delle garanzie per continuare la propria avventura al Real, soprattutto un impiego maggiore. La situazione contrattuale stuzzica e non poco la dirigenza nerazzurra che, a breve, potrebbe avviare i contatti con l’entourage del ragazzo per capire se ci sono margini di trattativa. Sul difensore spagnolo ha messo gli occhi anche la Roma, che in caso di permanenza da parte di José Mourinho potrebbe decidere di sfidare i nerazzurri per portarlo nella capitale. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con l’Inter che ha scelto Nacho per aggiungere qualità ed esperienza al proprio reparto arretrato.