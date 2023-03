De Ketelaere scaricato: il Milan pregusta lo scambio

Il calciomercato del Milan passerà dal futuro di Charles De Ketelaere: il belga può dire addio con lo scambio

Un buon momento, dal punto di vista dei risultati e del morale, quello vissuto dal Milan di Stefano Pioli che ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League dopo aver superato il Tottenham di Conte.

Il doppio confronto che ha visto i rossoneri superare gli ‘Spurs’: adesso per i rossoneri c’è grande attesa in vista del sorteggio del prossimo turno. I discorsi in campionato, invece, sembrano essere già più definiti. Il ‘Diavolo’ non può ambire oltre l’ingresso alla prossima fase a gironi di Champions, il discorso scudetto è ormai più che chiuso e la prossima gara di Serie A contro la Salernitana nel posticipo del lunedì è dietro l’angolo. Attenzione massima, soprattutto, per quanto riguarderà la sessione estiva di calciomercato che vedrà il Milan sicuro protagonista. E tra i nomi che rischiano un po’ a sorpresa di cambiare già aria è quello di Charles De Ketelaere. Il belga è un lontano parente del prodigio ammirato con la maglia del Bruges e in tal senso la sua avventura in rossonero potrebbe essersi già virtualmente chiusa. Perché le prestazioni che il trequartista ha fornito fino a questo momento non solo non sono state all’altezza dell’esborso economico ma assolutamente insufficienti.

Milan, via De Ketelaere: scambio pazzesco in Bundesliga

Un corpo estraneo che non ha mai ingranato la marcia giusta che il Milan, e Maldini in primis, si aspettava. Ecco perché proprio il dirigente rossonero si sarebbe stufato della situazione, considerando come ultima spiaggia la cessione di De Ketelaere.

E da questo punto di vista il Milan ha già messo nel mirino il possibile sostituto: si tratta di Jesper Lindstrom. 9 gol e 4 assist in 31 presenze stagionali con l’Eintracht Francoforte che lo ha blindato fino al 2026. L’idea del club di via Aldo Rossi sarebbe quella di proporre uno scambio alla pari proprio con De Ketelaere, ritrovandosi a scommettere sul 23enne danese per la trequarti. Valutazione praticamente alla pari, intorno ai 35 milioni di euro: il Milan è pronto a fare sul serio e regalare Lindstrom a Pioli, con buona pace di De Ketelaere destinato a salutare Milanello dopo appena una stagione.