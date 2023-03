FIGC, respinto il ricorso: ‘carta Covisoc’ in arrivo per la Juventus

E’ stata respinta la richiesta avanzata dalla Federcalcio, in cui veniva richiesto di cancellare i due pronunciamenti del Tar del Lazio.

Il Consiglio di Stato, stando a quanto riportato da gazzetta.it, ha respinto il ricorso presentato nella giornata di ieri dalla FIGC, in cui chiedeva la cancellazione dei due pronunciamenti del Tar del Lazio.

I pronunciamenti del Tar del Lazio, obbligavano gli uffici federali ha consegnare le carte ai legali e ai consulenti degli ex dirigenti juventini Fabio Paratici e Federico Cherubini. Stiamo parlando della carta Covisoc, del 14 aprile 2021. La FIGC, infatti, ha disposto la consegna di tale documento che potrebbe rappresentare una violazione dell’intero percorso giudiziario, per puntare alla cancellazione dei 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus dalla Corte d’Appello nel terzo grado di fronte al Collegio di garanzia del Coni.

La Juventus punta a cancellare la penalizzazione: ecco come

La Juventus, quindi, avrà ha disposizione la carta Covisoc. Una notizia importante per i bianconeri, in quanto sembrerebbe esserci una violazione dei tempi procedurali dell’intero percorso giudiziario, che è costata la penalizzazione alla vecchia signora.

Ad essere valutata, infatti, è stata la “sussistenza di un periculum in funzione di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta riservata alle sole ipotesi di ‘estrema gravità e urgenza’ e quindi collegata a un danno definibile come ‘catastrofico’ per la parte deducente”.