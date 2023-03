HIGHLIGHTS | Kvaratskhelia e Rrahmani abbattono il muro bergamasco: 2-0 al ‘Maradona’

Il Napoli abbatte la resistenza dell’Atalanta con una magia assoluta del georgiano e il raddoppio di Rrahmani

Un buon Napoli, protagonista di una gara convincente al cospetto di un’Atalanta apparsa fin troppo rinunciataria rispetto alle storiche abitudini di Gasperini, torna alla vittoria in campionato con un 2-0 maturato nella ripresa.

Dopo 60′ di dominio anche dal punto di vista delle occasionil, la gara è stata sbloccata da una magia assoluta di quello che forse, per rendimento, è il miglior giocatore della Serie A: Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano riceve palla in corsa da Osimhen al limite dell’area, entra nei 16 metri, dribbla tutti con finte e controfinte e insacca di potenza alle spalle di Musso. Il ‘Maradona‘ finalmente esplode, trascinando gli azzurri al raddoppio, che arriva sugli sviluppi di un corner per merito di Rrahmani, che infila per la seconda volta la porta degli orobici con un bel colpo di testa. Gollini, ex di giornata chiamato a sostituire Meret, fa la sua figura nelle due occasioni in cui è chiamato in causa. Il Napoli può festeggiare la 22esima vittoria su 26 gare di campionato: lo Scudetto è sempre più vicino.

HIGHLIGHTS Napoli-Atalanta 2-0: tabellino e classifica

Napoli – Atalanta 2-0

60′ Kvaratskhelia, 77′ Rrahmani

La classifica di Serie A: Napoli* punti 68; Inter* 50; Lazio 48; Roma e Milan 47; Atalanta* 42; Juventus** Bologna e Udinese* 35; Torino 34; Monza 32; Fiorentina 31; Sassuolo 30; Empoli* 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia* 24; Verona 18; Cremonese e Sampdoria 12.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione