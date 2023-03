Intreccio con Conte e ritorno: post Inzaghi, c’è l’ex Roma

L’estate dell’Inter promette di essere movimentata: l’ex può tornare di moda per sostituire Inzaghi, con Conte sullo sfondo

Sono ore di delusione e rabbia quella vissute dall’Inter, dopo aver incassato a sorpresa una sconfitta in casa dello Spezia. Il club meneghino è già concentrato su quello che sarà il futuro.

Un futuro che potrebbe non vedere più Simone Inzaghi alla guida della ‘Beneamata’, nonostante un contratto firmato fino al 30 giugno 2024. Molto dipenderà da come terminerà la stagione dell’Inter, ormai lontanissima dalla rimonta scudetto e che si giocherà praticamente tutto nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, all’Estadio do Dragao, contro il Porto. E l’Inter, in tal senso, non vuole rimanere ferma e sta già valutando il possibile cambio in panchina. Perchè il lavoro di Simone Inzaghi non ha evidentemente convinto i vertici nerazzurri e la caccia al possibile sostituto del tecnico piacentino sottotraccia potrebbe essere già cominciata. Uno dei nomi che rischia di diventare seriamente una pista calda per la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Paulo Fonseca.

Addio Inzaghi: idea Fonseca per l’Inter

Il portoghese è sotto contratto con il Lille fino all’estate 2024 ma se dovesse effettivamente arrivare la chiamata dal club di Zhang, allora la situazione potrebbe cambiare.

Non sarà però semplice, visto che l’allenatore ex Roma piace tanto anche ad un top club inglese. Il Tottenham non ha ancora deciso cosa sarà della guida tecnica della squadra, visto che Antonio Conte è in scadenza tra tre mesi con gli ‘Spurs’. E Fonseca piace tanto al club di Levy. Un duello all’orizzonte che potrebbe vedere come ago della bilancia proprio l’ex tecnico dell’Inter, avvicinato a più riprese al ritorno in Serie A dopo l’esperienza con il club londinese. Situazione dunque in divenire, con le prossime settimane decisive per stabilire chi allenerà l’Inter l’anno prossimo.