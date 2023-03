Inter-Juve, doppio assist per il super colpo in attacco

Il calciomercato di Inter e Juventus passerà dal grande colpo per il reparto avanzato: occhio alle mosse del Bayern Monaco

Mancano ancora diverse settimane ma Juventus ed Inter hanno tutta l’intenzione di candidarsi a regine del calciomercato estivo. Un intreccio all’orizzonte, con il Bayern Monaco in primo piano, può cambiare le carte in tavola per gli attacchi delle squadre dell’anno prossimo.

Il Bayern Monaco sta cercando un grande attaccante da regalarsi in vista della prossima stagione. Un nome di spicco che erediti la posizione lasciata vacante da Lewandowski e mai colmata, numeri alla mano, da chi ha provato a sostituire il polacco. Piace tanto il francese Kolo Muani, in forza all’Eintracht Francoforte con cui sta mostrando tutte le sue doti. 16 gol e 13 assist in 33 presenze il suo strepitoso bottino che fa gola proprio al club tedesco che, tuttavia, potrebbe puntare un altro grande nome. Ecco quindi che ormai da mesi il profilo di Dusan Vlahovic rientra nelle priorità della società bavarese che vorrebbe quindi approfittare delle enormi difficoltà mostrate dal serbo negli ultimi mesi agli ordini di Allegri. Un attaccante irriconoscibile e che, alle giuste condizioni, potrebbe salutare dopo un anno e mezzo la Torino bianconera.

Vlahovic al Bayern, l’Inter gode: ‘assist’ per il nuovo bomber

Non meno di 80 i milioni che la ‘Vecchia Signora’ richiederà per la sua partenza ed il Bayern, dal punto di vista economico, non avrebbe problemi ad accontentare la Juventus.

E grazie alla possibile firma di Vlahovic, indirettamente la Juventus servirebbe un gustosissimo assist proprio all’Inter. Perchè Marcus Thuram, sul quale Marotta lavora da tempo, piace molto alla società tedesca che con l’arrivo del serbo dalla Juventus, rinuncerebbe definitivamente al figlio d’arte. I nerazzurri troverebbero quindi la strada spianata per accogliere Thuram che vedrà esaurire il suo contratto con il Borussia Monchengladbach il prossimo 30 giugno. Un affare, a zero, che la Juventus faciliterebbe acconsentendo alla cessione dello stesso Vlahovic. Thuram, in questa sua ultima annata con il Borussia Monchengladbach, ha collezionato 14 gol e 4 assist vincenti in 24 presenze complessive tra Bundesliga e coppe europee.