La Juventus paga la clausola: blitz a sorpresa e firma

In casa Juventus si ragiona in ottica futura, anche per quanto concerne il mercato: i bianconeri pagano la clausola per prendere un talento

Seppur a fatica, la Juventus è riuscita ad aggiudicarsi il primo round contro il Friburgo all’andata degli ottavi di Europa League. Ora gli uomini di Massimiliano Allegri proseguono la preparazione in vista della prossima sfida, che andrà in scena domani sera a partire dalle ore 20:45.

Di fronte i bianconeri si ritroveranno la Sampdoria targata Dejan Stankovic, con Vlahovic e compagni chiamati a riscattare immediatamente pure in campionato la sconfitta di corto muso per mano della Roma di Mourinho. Ad ogni modo, al di là dei risultati sul campo che la ‘Vecchia Signora’ metterà a referto nelle settimane a venire, permane non poca incertezza per quanto concerne il futuro del club di Exor. Tanto per cominciare bisognerà capire come evolveranno le inchieste sportive, che inevitabilmente incidono non poco sull’ecosistema bianconero. Inoltre, potrebbero avvenire diversi cambiamenti nella rosa in estate. A maggior ragione se la Juve non dovesse qualificarsi alla Champions della prossima stagione. I torinesi, dal canto loro, riflettono pure in prospettiva sul calciomercato e, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, avrebbero tutta l’intenzione di assicurarsi le prestazioni di Valentìn Barco. Si tratta di un terzino sinistro classe 2004 (compirà 19 anni il 23 luglio), il cui cartellino appartiene al Boca Juniors.

Calciomercato Juventus, Barco in bianconero con la clausola: 10 milioni

A dimostrazione di come la ‘Vecchia Signora’ abbia allargato la propria visuale, osservando anche i talenti in Sud America. Su quella fascia agisce Alex Sandro, che non garantisce più il rendimento di una volta e potrebbe abbandonare la nave tra qualche mese.

Sempre secondo la fonte citata, la Juventus ha inviato degli scout per seguire le partite del Boca e visionare da vicino il prospetto argentino. Segno evidente dell’interesse concreto dei bianconeri. E non è tutto, perché la Juve sarebbe disposta a pagare i 10 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto di Barco. La scadenza dell’accordo scritto è prevista per dicembre 2024 e il Boca vorrebbe ovviamente rinnovare, ma non è semplice a quanto pare. C’è concorrenza per questo giovane terzino, il quale piace a diversi club europei – come il Getafe ad esempio -. La Juventus c’è, staremo a vedere.