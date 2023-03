“Sapevo che sarebbe arrivato il mio momento”: Inter, devi dirgli addio

Arriva l’annuncio che lo allontana definitivamente dai nerazzurri. “Mi vedo qui ancora per tanti anni”. Ausilio e l’Inter devono trovare ora una soluzione

Più trascorrono i giorni e più si avvicina, man mano, l’inizio della prossima finestra di calciomercato estiva. Una sessione nella quale, Inter a parte, numerosissimi club andranno alla ricerca di nuovi rinforzi.

Tra queste società figurano, a maggior ragione, i nerazzurri. Complici gli addii di Skriniar, Gagliardini e qualche altro che lascerà sicuramente Milano, infatti, Marotta e l’intera dirigenza nerazzurra hanno l’obbligo di andare a ‘tappare’ quelle caselle che resteranno, inevitabilmente, vacanti a causa delle loro partenze. Nelle scorse settimane sono stati accostati moltissimi nomi alla ‘Beneamata’, perlopiù in difesa, però. Si è parlato, non a caso, di gente come Scalvini, Smalling, ma anche dello stesso Djalo (calciatore che, una sola settimana fa, ha rimediato la rottura del crociato). Ad ogni modo, poi, si è fatto riferimento anche ai possibili rinforzi che l’Inter potrebbe arrivare ad ingaggiare per la mediana. Oltre a Musah, spicca moltissimo il profilo di Kessie. I nerazzurri lo avevano, ormai da tempo a dire il vero, messo nel mirino: tant’è che si è pensato, e lo si pensa tutt’ora, ad un eventuale ed ipotetico scambio con Marcelo Brozovic (anche lui altro possibile partente). A malincuore, però, c’è stato nelle scorse ore un annuncio da parte dell’attuale centrocampista del Barcellona che sta mettendo in seria apprensione l’Inter.

Kessie allo scoperto: “Mi vedo al Barcellona per tanti altri anni. Ero sicuro che sarebbe arrivato il mio momento”

Nel corso di un’intervista rilasciata direttamente al ‘Mundo Deportivo’, Franck Kessie ha parlato a proposito del suo momento di forma, soffermandosi da lì in poi sul suo futuro.

“Le cose stanno andando nl migliore dei modi. Sono davvero contento di essere qui, ho un buon rapporto sia con i compagni che con il resto dello staff. Ora è il momento di continuare a lavorare sodo. L’obiettivo è arrivare ad avere quante più occasioni possibili. Non lo nego, all’inizio è stato difficile, ma con il tempo, e con il duro lavoro puoi fare grandi cose. Io accostato all’Inter? Beh certo, quando il tuo nome viene accostato ad altri club vuol dire che stai facendo bene e questo non può che farmi piacere, ma io ho un contratto quadriennale col Barcellona. Appartengo a questa squadra, della quale ne sono tifoso, e spero di continuare a giocare qui anche per i prossimi anni. Sono totalmente concentrato sul Barça” – ha detto.