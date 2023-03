Sessanta milioni per Milinkovic: Lazio, erede in Serie A

Nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale, diverse società sembrano già intenzionate a programmare il calciomercato estivo.

Tra le più attive in questo senso troviamo la Lazio, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Maurizio Sarri in estate. I biancocelesti, però, saranno chiamati a risolvere la grana rappresentata da Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, infatti, vedrà scadere il proprio contratto con i capitolini nel giugno 2024 e, almeno ad oggi, non sussistono margini per un rinnovo, nonostante la forte volontà del presidente Lotito. Vista la difficoltà nel trovare un accordo con il numero 21, la Lazio si sta guardando intorno per cercare un sostituto. Proprio per quanto riguarda il possibile erede del classe 1995, un obiettivo sembra essere stato individuato nel nostro campionato.

Milinkovic verso la Premier: la Lazio pensa a Ferguson

Come detto, il rinnovo di Sergej Milinkovic Savic con la Lazio si fa sempre più lontano. Il gigante serbo, infatti, potrebbe approdare il Premier League, dove l’Arsenal potrebbe fare sul serio.

I biancocelesti per privarsi del centrocampista chiedono circa 60 milioni di euro, cifra decisamente inferiore rispetto agli anni passati. Proprio per questo, l’Arsenal potrebbe tornare alla carica a breve, vista anche la stima che Arteta nutre nei confronti del serbo. Qualora si concretizzasse la cessione, il club di Lotito sembra pensare a Lewis Ferguson, scozzese classe 1999 del Bologna. La richiesta dei rossoblu, vista la buona stagione disputata, è di circa 10 milioni di euro, cifra decisamente alla portata del club romano. Il calciomercato sembra pronto ad entrare nel vivo, con la Lazio pronta a salutare il ‘Sergente‘ dopo otto anni dal suo arrivo.