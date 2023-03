Atalanta-Gasp addio ad una sola condizione: Inter, ora sei nei guai

Il tecnico piemontese potrebbe finire per fare le valigie in estate. Occhio perché questa cosa può creare seri grattacapi anche agli attuali vice Campioni d’Italia

I risultati ottenuti dalla ‘Dea’ nelle scorse uscite non lasciano minimamente ben sperare l’intera dirigenza orobica che, ora come ora, ha bisogno di ritrovare nuove ed ulteriori certezze. Lo testimonia, non a caso, il fatto che l’Atalanta si trovava in piena zona Champions fino a qualche giornata fa, ma poi, a causa delle brutte battute d’arresto avvertite contro alcune squadra di A, i bergamaschi hanno così compiuto qualche brutto passo indietro: scalando, di conseguenza, in sesta posizione.

Tutto è incominciato da quel ko interno dello scorso 19 febbraio contro il Lecce, dove si è poi passati al 2-0 in favore del Milan in quel del ‘Meazza’ nella settimana successiva, fino ad arrivare al deludente 0-0 dello scorso weekend rimediato contro l’Udinese al ‘Gewiss Stadium’. Alcuni segnali che insomma hanno, dunque, messo in allerta l’intera dirigenza nerazzurra in vista della prossima stagione. A dirla tutta infatti, tralasciando per un attimo il fatto che la Juve abbia accorciato di gran lunga e si trovi solamente a -7 dalla ‘Dea’, resta da dover tenere in considerazione anche che, quest’anno, i bergamaschi stanno competendo solamente in campionato: in quanto nella scorsa stagione non riuscirono a centrare l’obiettivo Europa terminando all’ottavo posto della griglia generale di Serie A. Proprio in virtù di tutta questa serie di situazioni quindi, qualora a fine anno non dovessero essere stati raggiunti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione tra dirigenza e staff tecnico, occhio perché Gasperini potrebbe anche arrivare a dare i propri saluti: costringendo così l’intera società a consultare il profilo di qualche altro tecnico. Tra questi, non è escluso che possa rientrarci benissimo qualcuno che interessa, in particolar modo, all‘Inter.

Calciomercato Atalanta, niente Europa potrebbe significare addio per Gasp: spunta fuori l’ipotesi Thiago Motta

In caso di mancato raggiungimento dell’Europa a fine anno, Percassi e i suoi potrebbero finire per reputare Gian Piero Gasperini il principale colpevole di tutto.

A preoccupare più di qualsiasi altra cosa, non a caso, sono proprio quell’attuale sesto posto e la continuità che l’Atalanta non sta più avendo nelle ultime uscite. Niente Europa, quindi, potrebbe anche significare un addio del tecnico piemontese a fine stagione (da vedere se possa bastare, inoltre, la zona Conference). Tra i papabili candidati a poter raccogliere la sua eredità nei mesi a venire, potrebbe esserci anche lo stesso Thiago Motta: tecnico che sta ben figurando al cospetto della panchina del Bologna. E’ chiaro a questo punto, dunque, che ad andarci di mezzo sarebbe l’Inter, in quanto il nome del brasiliano è tenuto in forte considerazione dalla ‘Beneamata’ – in caso d’addio di Inzaghi, chiaramente – in vista della prossima annata.