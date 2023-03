Dzeko lascia l’Inter: l’erede è già in Italia

L’Inter si prepara a salutare Edin Dzeko, al termine dell’attuale stagione: già scelto l’erede del bosniaco

Un andamento altalenante quello che l’Inter di Simone Inzaghi ha mostrato nelle ultime settimane. Il ko col Bologna, poi la vittoria sul Lecce ed infine il nuovo tracollo con lo Spezia.

Adesso la sfida contro il Porto di martedì prossimo, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, può decidere un’intera stagione per la squadra nerazzurra. Ma i pensieri di Marotta e Ausilio sono già rivolti all’anno prossimo, a quello che sarà il mercato e le novità da presentare alla rosa dell’allenatore piacentino. Secondo quanto viene riferito da ‘Todofichajes.com‘, l’Inter e Dzeko sono pronti a dirsi addio nel prossimo calciomercato estivo. Perchè il contratto della punta bosniaca è in scadenza proprio il 30 giugno e da parte della dirigenza nerazzurra non filtrerebbe la volontà di discutere dell’eventuale rinnovo. Ecco perchè pare decisamente scontata la partenza dell’ex romanista, destinato all’MLS. Un’opzione che piace tanto a Dzeko e che vedrebbe nell’Inter di Miami la società maggiormente intenzionata a puntare sul centravanti classe 1986 che quest’anno ha collezionato 36 presenze con 11 gol e 5 assist vincenti alla corte di Simone Inzaghi.

Inter, ecco Nzola per il post Dzeko

Ma, a questo punto, l’Inter starebbe già lavorando a quello che sarà il sostituto di Dzeko nella prossima stagione. E, un pò a sorpresa, il profilo giusto potrebbe arrivare direttamente dal calcio italiano.

Occhi in casa Spezia dove chi ha deciso proprio la sfida contro i nerazzurri potrebbe effettivamente arrivare a Milano. Si tratta di M’Bala Nzola, 26enne attaccante di proprietà dello Spezia che sta stupendo nell’attuale stagione. 14 gol, 3 assist e 24 presenze con il club ligure. La media di una rete ogni 148′, ben superiore a quella di Dzeko (un gol ogni 194′) e che farebbe certamente comodo a Simone Inzaghi. Nzola può essere la prossima sorpresa dell’Inter per affiancare Lukaku e Lautaro Martinez nel 2023/24.