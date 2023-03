HIGHLIGHTS | Juventus-Sampdoria 4-2, brivido Allegri ma c’è sempre Rabiot

I bianconeri superano gli ospiti con una prestazione di coraggio, macchiata da un minuto da incubo al momento della temporanea rimonta

Il primo tempo della sfida tra Juventus e Sampdoria brilla per numero di occasioni ed eventi di gioco. I padroni di casa, galvanizzati dall’idea di voler macinare punti in funzione di una classifica che non sorride, passano subito in vantaggio all’11’ con il colpo di testa di Bremer su assist di Kostic.

Al 26′ ecco un altro colpo di testa da parte di Rabiot che incorna perfettamente su cross di Miretti dalla destra, ma è sufficiente un solo minuto alla Sampdoria per contrastare il predominio bianconero con due reti in rapida successione da parte di Augello e Djuricic che congelano sul 2-2 un emozionante primo tempo. La Juventus insiste sin dai primi minuti della ripresa, trovando ancora una volta grazie a Rabiot la rete del nuovo sorpasso con un gran movimento da attaccante sotto la traversa. Qualche minuto dopo Vlahovic fallisce dal dischetto a seguito di un fallo da parte di Augello ai danni di Cuadrado, ma i bianconeri continuano a premere sull’acceleratore sino all’ultimo minuto. Tanto che nel pieno recupero il giovane Soulé trova la prima rete in Serie A.

Juventus-Sampdoria 4-2: highlights, tabellino e classifica

JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2

11′ Bremer, 26′ Rabiot, 31′ Augello, 32′ Djuricic; 64′ Rabiot, 94′ Soulé

La classifica di Serie A: Napoli punti 68; Inter 50; Lazio 49; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Juventus 38**, Torino 37, Bologna 36, Udinese 35; Fiorentina 34, Monza 33; Sassuolo 33; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria 12.

**15 punti di penalizzazione