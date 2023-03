HIGHLIGHTS | Sassuolo corsaro col poker d’autore, Roma ko all’Olimpico

Partita pirotecnica con tante reti e un risultato a sorpresa, Mourinho dilaniato dall’espulsione di Kumbulla ma tanti meriti al Sassuolo per la prolificità sottorete

Nella mite cornice romana di un pomeriggio che ha il sentore di primavera annunciata, la Roma ospita un Sassuolo carico di voglia di continuare il proprio cammino di allontanamento dalla zona buia della classifica di Serie A.

La partita si apre con uno scoppiettante ritmo ambo i fronti, sebbene siano proprio gli ospiti ad aprire subito le danze con una rete ad opera di Armand Laurienté al 13′ su facile tap in dopo le percussioni di Berardi e Pinamonti. Al 18′ ecco il raddoppio dei neroverdi, ancora con l’attaccante francese che ribatte l’ennesima conclusione del capitano. La Roma reagisce con Zalewski su cross di Spinazzola al 26′, ma un intervento maldestro di Kumbulla in area di rigore fa precipitare le speranze dei giallorossi allo scadere della prima frazione di gioco. Confermato il cartellino rosso dal VAR e Berardi insacca alle spalle di Rui Patricio. 1-3 per il Sassuolo e tutti negli spogliatoi. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa tentano di riacciuffare le sorti della partita nel secondo tempo, partendo con il gol di Dybala al 50′ con il suo marchio di fabbrica. Dopo una serie di capovolgimenti di fronte e occasioni ravvicinate, il Sassuolo allunga ancora con Pinamonti al 75′ che scavalca il portiere avversario su imbucata del protagonista Laurienté. La Roma strappa un magro tentativo di recupero con la rete sul finale di Wijnaldum, ma la partita è ormai chiusa.

Roma-Sassuolo 3-4: highlights, tabellino e classifica

ROMA-SASSUOLO 3-4

13′, 18′ Laurienté (S), 26′ Zalewski (R), 45+2′ Berardi (S); 50′ Dybala (R), 75′ Pinamonti (S), 90+4′ Wijnaldum (R)

La classifica di Serie A: Napoli punti 68; Inter 50; Lazio 49; Roma e Milan 47; Atalanta 42; Torino 37, Bologna 36, Juventus** e Udinese 35; Fiorentina 34, Monza 33; Sassuolo 33; Empoli 28; Lecce 27; Salernitana 25; Spezia 24; Verona 19; Cremonese e Sampdoria 12.

**15 punti di penalizzazione