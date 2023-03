Non solo Frattesi, ora la Roma raddoppia

I giallorossi tentano la doppietta dalla Serie A. Tiago Pinto è scatenato. Il doppio arrivo può concretizzarsi già nella prossima estate

La Roma è ufficialmente tornata a sorridere e lo ha fatto regalandosi tre punti da sogno nello scorso match di campionato contro la Juventus che valgono, letteralmente, oro colato nella loro rincorsa alla zona Champions. Un traguardo nel quale Mourinho e i suoi ragazzi continuano a credere e che, a quanto pare, non vogliono proprio rinunciare.

E’ stato grazie alla rete siglata da Gianluca Mancini al 53′, infatti, che i giallorossi sono così riusciti ad imporsi per 1-0 sulla squadra di Massimiliano Allegri che – anch’essa, nonostante il -15 – continua a non demordere. Quanto alla ‘Lupa’, invece, restano pur sempre 47 i punti racimolati in ‘sole’ 25 giornate di Serie A Tim. Una Roma che vedrà di fronte a sé il Sassuolo nel prossimo turno di campionato. I neroverdi provengono da un ottimo momento di forma: al che hanno già accumulato 14 punti nelle ultime 7 gare di campionato: tra cui sei di questi sono giunti contro Milan e Atalanta. Un assoluto trascinatore della squadra di Dionisi? Sicuramente Davide Frattesi, reduce dall’aver già totalizzato 6 importanti reti in quest’annata e che, non a caso, è riuscito ad assicurarsi anche l’attenzione dei giallorossi (settore giovanile in cui è cresciuto sin da piccolo). A quanto pare però, il classe ’99 – finito anche nel mirino della Juventus, c’è da dirlo – potrebbe essere sì il primo rinforzo individuato da Tiago Pinto, ma non l’unico, su cui la Roma potrebbe pensare di arrivare a mettere le mani nei prossimi mesi.

Calciomercato Roma, non solo Frattesi: spunta fuori anche l’ipotesi Erlic

La Roma potrebbe pensare all’ingaggio di Martin Erlic per la difesa in vista della prossima stagione: centrale che ha già collezionato 1584 minuti in A in questa stagione con indosso la maglia del Sassuolo.

E’ suo il nome che Tiago Pinto ed il resto della dirigenza giallorossa potrebbero pensare di tenere sott’osservazione in vista di questi mesi. Fatta eccezione per il trittico di difesa Mancini–Smalling–Ibanez, praticamente nessun altro – Kumbulla a parte visto che ha, in sostanza, fatto da spola – ha difeso la porta della ‘Lupa’ assieme all’estremo difensore portoghese Rui Patricio. Quello del classe ’98, poi, rappresenta un profilo: giovane, a basso costo e che resta pur sempre nel giro della nazionale croata. Un inforzo che potrebbe, quindi, tornare fortemente utile ai giallorossi in vista di quelle che saranno le rotazioni difensive per la prossima stagione. Peraltro, Roma e Sassuolo si affronteranno nel prossimo turno di campionato del 12 marzo all’Olimpico’ alle ore 18, dopo che il match d’andata era terminato 1-1- in quel del ‘Mapei’. Chissà che non possa essere proprio Erlic l’osservato speciale dei Friedkin.